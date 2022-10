Estratégia nacional para aumentar cultura de cereais aprovada em 2018 ainda não saiu do papel

A Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais, aprovada em julho de 2018, ainda não foi implementada. De acordo com o “Jornal de Notícias”, a estratégia deveria estar agora a terminar.

O Ministério da Agricultura retoma, agora, as metas de 2018, mas com novos prazos. O objetivo é aumentar o autoaprovisionamento dos cereais para 38% até 2027. Originalmente a meta deveria ser atingida no próximo ano (2023).

A pandemia, a seca e a guerra agravaram o acesso aos cereais. Portugal produz, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, 6,3% do trigo que consome e 19,3% de todos os cereais.