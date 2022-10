Operação Lex: Supremo multa Benfica por não colaborar. Quanto? 300 euros

Sénio Alves, o juiz-conselheiro encarregado da instrução da Operação Lex, acusa o Benfica de “total falta de colaboração com o Tribunal” que provocou “uma demora na fase de instrução que se encontra em curso”. Por causa disso, o Supremo Tribunal de Justiça, onde o caso será julgado (se não cair na instrução), decidiu aplicar ao Benfica uma multa de três Unidades de Conta, pouco mais de €300. No despacho, a que o Expresso teve acesso, o juiz mandou notificar pessoalmente o presidente da SAD benfiquista, Rui Costa, de que tinha um prazo de cinco dias para entregar a informação pedida.

De acordo com uma fonte judicial, o pedido do tribunal foi satisfeito no final desta semana, já no fim do prazo dado pelo juiz.