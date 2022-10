Incêndios: baixo nível de água nas barragens está a dificultar combate aéreo aos fogos

No limite e nem sempre com a carga cheia. A descolagem dos aviões anfíbios da Barragem do Vilar, em Moimenta da Beira, está a ser dificultada pelo baixo nível das águas e nem sempre estas aeronaves conseguem encher os tanques com os 5000 litros de capacidade. Este é um dos principais pontos de abastecimento de água do país, mas há outros locais em risco de perderem capacidade de acolherem aviões anfíbios..

