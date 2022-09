Covid-19: Vacinadas 43.708 crianças em Portugal Continental no sábado

Um total de 43.708 crianças dos 5 aos 11 anos foram vacinadas contra a covid-19 em Portugal Continental no sábado, segundo o relatório de vacinação diário da Direção-geral de Saúde (DGS).

De acordo com os números diários da DGS sobre a vacinação de covid-19 e gripe, mais 3.811 pessoas fizeram a vacinação primária completa contra a covid-19, num total de 8.646.874, e mais 1.797 fizeram a vacinação de reforço, num total de 2.324.495 vacinados.

Quanto à gripe, mais 996 pessoas foram vacinadas no sábado, totalizando 2.308.786 vacinados.

Cerca de 77 mil crianças de 9, 10 e 11 anos começaram a ser vacinadas contra a covid-19 no sábado, um processo que se prolongou hoje, com os centros reservados apenas para esta faixa etária.

O Governo estima que as segundas doses da vacina pediátrica da Pfizer sejam administradas entre 5 de fevereiro e 13 de março do próximo ano.

Até lá, está previsto que, entre 6 e 9 de janeiro, sejam vacinadas as crianças que têm entre 9 e 7 anos, ficando reservados os dias 15 e 16 para a administração da primeira dose ao grupo dos 6 e 7 anos, enquanto a 22 e 23 do mesmo mês serão vacinadas as de 5 anos.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

O autoagendamento para a vacinação das crianças contra a covid-19 foi aberto na segunda-feira, dias depois de o Governo ter sido anunciado a decisão de vacinar esta faixa etária, na sequência da recomendação da Direção-Geral da Saúde.