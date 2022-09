Covid-19: farmácias sem vagas para testes no Natal há semanas

A geografia muda, mas a situa­ção em que se encontram as farmácias é a mesma: já não há vagas para realizar testes gratuitos à covid-19 nas vésperas de Natal. Em algumas farmácias esgotaram há vá­rias semanas, como é o caso da Farmácia Barral, na Baixa de Lisboa. “Há mais de três semanas que não dá para marcar testes para os dias antes do Natal e do ano novo”, diz Catarina Oliveira, funcionária. Quem aparece para tentar a sorte tem de ficar em lista de espera e aguardar que haja desistências ou que surjam vagas inesperadas. Mas a espera é longa: “Temos 12 pessoas em espera para cada um desses dias.” Pode conseguir fazer o teste sem marcação no próprio dia se houver “disponibilidade”, mas o processo também é demorado. “Há um mês, as pessoas esperavam 10, 15 minutos. Agora podem ter de esperar até duas horas”, conta a farmacêutica, para quem o número de farmácias a fazer testes gratuitos “não é suficiente para as necessidades. As farmácias estão muito pressionadas. Há muitos profissionais no limite”.

Sónia Sousa, diretora técnica da Farmácia das Devesas, em Gaia, antecipa o pior. “Se não houver mais farmácias a fazer testes gratuitos, não será possível dar resposta a todos os pedidos.” Na farmácia onde trabalha não dá para agendar testes para o Natal “há mais de uma semana”. E na Farmácia Moreno, no Porto, também já não há vagas — embora “dê esporadicamente para encaixar pessoas, porque há muitas desistências”, conta João Almeida, diretor técnico. E Ema Paulino, presidente da Associa­ção Nacional das Farmácias, confirma a falta de disponibilidade, mas não considera que seja um problema geral. “Há farmácias que começaram a testagem mais cedo e abriram logo todas as vagas que tinham, o que faz com que possam estar com a agenda cheia por esta altura.” No entanto, “todos os dias entram 30 a 40 farmá­cias” para a lista das que fazem testes gratuitos, o que tem permitido aumentar a oferta. São “cerca de 1100” as farmácias a realizar atualmente esse serviço, há 150 à espera de autorização do Infarmed e o objetivo é ter 1450 até ao Natal. Além disso, “algumas farmácias estão a reforçar as equipas para poderem abrir mais vagas. Há uma mobilização para garantir que todas as pessoas conseguem fazer testes”.