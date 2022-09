Caso EDP: Ministério Público mandou deter Manuel Pinho por temer a fuga do ex-ministro (que vive em Espanha)

A detenção do antigo ministro da Economia Manuel Pinho esta terça-feira, no âmbito do processo 184/12 do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), foi defendida pelo Ministério Público com base num conjunto de argumentos, entre os quais a suspeita de perigo de fuga do ex-governante.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler