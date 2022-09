Morreu José Eduardo Pinto da Costa, irmão do presidente do FC Porto

José Eduardo Pinto da Costa, irmão do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa faleceu esta quarta-feira, aos 87 anos. Natural de Cedofeita, o conhecido professor e médico legista era o mais velho dos seis filhos de José Alexandrino Costa e Maria Elisa Pinto.

Em novembro, Pinto da Costa já havia perdido uma irmã, Maria Alice, de 86 anos. O líder dos dragões tem ainda vivos os irmãos António Manuel, de 85 anos, e Maria Eduarda, de 82. A notícia foi avançada pela TSF e jornal "O Jogo".

José Eduardo era licenciado em Medicina e Cirurgia pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tendo-se doutorado em Ciências Médicas com prova complementar em Psiquiatria. Era ainda pós-graduado em Medicina Legal pelo Instituto de Medicina Legal do Porto, do qual foi diretor de 1976 até 2001.

Foi docente e consultor no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), onde foi responsável pela instituição do Mestrado de Medicina Legal, curso criado em 1999.

Segundo informação disponível na página da UP, orgulhava-se de ao longo da sua carreira ter efetuado cerca de trinta mil autópsias. Em 1997, abandonou a clínica geral para se dedicar em exclusividade à medicina legal, sendo professor jubilado do ICBAS.

Em comunicado, o FC Porto recorda o médico e professor universitário José Eduardo Pinto da Costa, antigo membro do corpo clínico do clube, e a sua ligação ao desporto desde muito jovem. “Foi praticante de futebol no Futebol Clube de Infesta e dirigente das federações de hóquei em campo e de boxe. Era, além disso, adepto do FC Porto, tendo sido pela mão deste irmão que Jorge Nuno Pinto da Costa assistiu pela primeira vez a um jogo do clube, em 1945, frente ao Braga, no velho Campo da Constituição”, lembra o clube, que, “um momento tão difícil”, se solidariza com “os familiares e amigos de José Eduardo Pinto da Costa e endereça-lhes sentidas condolências”.

As cerimónias fúnebres realizam-se quinta-feira, a partir das 17 horas, na igreja de Cedofeita, no Porto.