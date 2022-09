Operação Miríade. Castigos internos para quase todos os suspeitos: militares do Exército, guardas da GNR, agentes da PSP e advogados

A Operação Miríade investiga militares do Exército no ativo, entre eles o sargento T. Gaspar, o capitão P. Santos, o capitão R. Marçal, o capitão N. Loureiro e o major S. Marques. São suspeitos de cumplicidade com Paulo Nazaré, o alegado líder da rede de tráfico de diamantes, ouro e droga proveniente da República Centro-Africana, que chegavam a Portugal através de voos militares. Mas existem também elementos da GNR, da PSP e ainda dois advogados sob suspeita da PJ e DIAP de Lisboa.

