Reduzir o consumo de carne bovina e aumentar a produção de hortícolas e cereais: a receita para melhorar o ambiente e a saúde

Se diminuirmos o consumo de carne bovina e aumentarmos a produção de hortícolas e cereais, é possível reduzir o défice comercial em cerca de 460 milhões de euros anuais, diminuir a pegada alimentar em 20% e melhorar a saúde das famílias portuguesas. “Contudo, para atingir este propósito, é necessário ajustar as regras da política agrícola e romper com o atual modelo que privilegia o modo de produção intensiva e deixa de fora uma grande parte do território e dos agricultores.”

