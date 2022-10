ADSE passou a comparticipar consultas de psicologia sem prescrição médica

Os beneficiários da ADSE passaram a poder ter consultas de psicologia comparticipadas sem prescrição médica. De acordo com o jornal “Público”, a mudança ocorreu com a atualização da tabela de pagamentos da ADSE. Cada utente pode ter até 12 consultas de psicologia anuais.

“Existe finalmente uma evolução positiva com a revisão de tabelas, onde houve um ligeiro aumento da comparticipação das consultas de psicologia”, diz o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), Francisco Miranda Rodrigues. Ainda assim, o bastonário acredita que falta anular a necessidade dessa prescrição médica nas tabelas de regime livre.

A comparticipação nas consultas de psicologia é de dez euros e o copagamento do beneficiário de 2,5 euros. Para além das consultas de psicologia, a ADSE comparticipa as consultas de psiquiatria e psiquiatria da infância e da adolescência, sendo que, nas duas especialidades médicas, o encargo da ADSE é de 20 euros e do utente de cinco euros.