Ciclistas vão percorrer a Almirante Reis para evitar que Carlos Moedas cumpra promessa eleitoral

A intenção de acabar com a ciclovia da avenida Almirante Reis, em Lisboa, gerou descontentamento mal foi anunciada, mas agora que Carlos Moedas foi eleito para a câmara de Lisboa começa a haver contestação. Para a próxima semana, a 19 de outubro, está marcado um encontro de ciclistas para chamar a atenção para a necessidade de manter a ciclovia, organizado pelo movimento Massa Crítica Lisboa, um grupo informal que promove a utilização deste transporte. O ponto de encontro é na praça do Martim Moniz, tendo o percurso de bicicleta como destino a Praça do Município, onde se localiza a Câmara Municipal de Lisboa.

