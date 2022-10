“Deixámos de poder estar em casa a recuperar de uma doença porque podemos trabalhar remotamente”: como a pandemia mudou o presentismo

Se já foi trabalhar quando estava doente já foi presentista. Talvez tenha sido por medo de perder o emprego, de não ser promovido, ou de parecer fraco aos olhos da chefia, porque faltar ao trabalho é normalmente visto como algo negativo. Mas quando uma pessoa vai para o trabalho doente ー pressupondo qualquer doença, incluindo as mentais ー a produtividade é afetada. Por definição, o presentismo implica “irmos trabalhar quando estamos doentes e essa doença inibe-nos de manter os mesmos níveis de produtividade”, começa por explicar Aristides Ferreira, diretor do mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Consultoria Organizacional no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.

