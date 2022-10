Investigação da Amnistia Internacional com recurso a 3D e satélite mostra reenvio ilegal de 32 migrantes da Polónia para a Bielorrússia

Chove tanto que a manifestação em frente à residência oficial do primeiro-ministro polaco se dissipa em menos de cinco minutos. A forte presença policial fazia antever mais problemas, possivelmente com a presença da extrema-direita, mas nada disso aconteceu. Estão poucas pessoas, talvez 50, e vieram manifestar-se contra o que dizem ser a prisão de requerentes de asilo afegãos na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia. Boa parte dos manifestantes são bielorrussos que fugiram do regime do Presidente Alexander Lukashenko, há imensas bandeiras brancas e vermelhas, as cores da oposição. Mas há também afegãos que já tinham fugido dos talibãs muito antes de todo o mundo acordar para o perigo de viver sob um regime de mentalidades férreas.

