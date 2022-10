Como lidar com um negacionista? Falar

O grupo de negacionistas das vacinas e das máscaras deixou de ser apenas ruidoso nas redes sociais, tornando-se neste verão mais agressivo nas ações de rua, sobretudo nos ataques verbais ao vice-almirante Gouveia e Melo, o coordenador da task force da vacinação, ou ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. Neste momento, estes teóricos da conspiração estão debaixo de olho dos serviços de informações e das polícias, que reforçaram a segurança pessoal de alguns políticos depois destes últimos incidentes. Há um muro de desconfiança entre este grupo e o resto da sociedade que à partida parece intransponível. Mas ao Expresso um conjunto de especialistas revela algumas formas de tornar possível a ponte entre estes dois universos.

“A pior estratégia para lidar com estas pessoas é tratá-las como inimigos, como ignorantes ou, em geral, como ‘os outros’”, defende Rui Costa Lopes, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O mesmo é dizer que o caminho a seguir é “tentar engajar estas pessoas com alguma abertura e com genuína vontade de diálogo, por mais difícil que pareça”.