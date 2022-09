Associação de juízes condena insultos de magistrado negacionista a polícias

A Associação Sindical de Juízes Portugueses (ASJP) diz estranhar e repudiar o comportamento do magistrado suspenso de funções Rui Fonseca e Castro, que à porta do Conselho Superior da Magistratura (CSM) insultou agentes da PSP que faziam a segurança da manifestação de apoio ao juiz, em que participaram cerca de 100 pessoas.

“Não me toque. Eu é que sou a autoridade judiciária aqui”, gritou contra os agentes. Perguntou ainda se iam agir sobre os manifestantes vestidos de negro e sem máscara.

"A ASJP estranha e repudia o comportamento de desafio ostensivo e gratuito às forças de autoridade adotado, à porta do CSM, por um juiz visado num processo disciplinar", diz a ASJP.



"Tal comportamento não se adequa aos princípios afirmados no compromisso ético dos juízes portugueses nem contribui para a confiança dos cidadãos na justiça. Os cidadãos podem confiar que as instituições do Estado saberão atuar adequadamente no exercício das suas competências."

Rui Fonseca e Castro foi ouvido esta terça-feira no CSM no âmbito do processo disciplinar que lhe foi movido pelas posições negacionistas contra a covid-19 e o processo de vacinação. Dentro de um mês deverá a ficar a conhecer a decisão do CSM, que pode passar pela expulsão da magistratura.