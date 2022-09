Afegã com promessa de trabalho em Portugal tem futuro em suspenso. MNE passa a bola ao Comissariado para as Migrações

O futuro da jovem engenheira afegã que já tem uma promessa de trabalho em Portugal, que o Expresso noticiou no sábado, está ainda em suspenso. O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) já tomou conhecimento formal do caso mas encaminhou-o para o Alto Comissariado para as Migrações. O futuro empregador daquela jovem, a empresa S317 Consulting, continua sem saber como e quando será possível obter um visto e um voo para a trazer para Portugal.

