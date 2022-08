Barão da droga quer afastar juiz da Relação

Franklim Lobo, de 65 anos, considerado pela Polícia Judiciária como o maior traficante de droga português de todos os tempos e condenado em abril a 11 anos de prisão por tráfico de droga agravado (e absolvido do crime de associação criminosa), pediu o afastamento do juiz desembargador relator João Carrola. O magistrado que irá decidir sobre o recurso apresentado ao Tribunal da Relação de Lisboa pelo barão da droga e pelo Ministério Público condenou Franklim Lobo a 18 anos de prisão em 1991 pelo crime de tráfico de estupefacientes e associação criminosa com vista ao tráfico. Pena que seria reduzida para 15 anos de prisão após recurso.

