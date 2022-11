Peregrinação dos emigrantes em Fátima com o dobro da lotação de 13 de maio

O santuário de Fátima vai ter capacidade máxima para 15 mil pessoas durante a peregrinação dos emigrantes, a 13 de agosto, e que representa uma duplicação de fiéis permitidos no recinto face às celebrações principais do último 13 de maio, em que só foram permitidos 7,5 mil fiéis, segundo avança o "Jornal de Notícias".

As celebrações dos emigrantes decorrem sob o tema "Rumo a um 'nós' cada vez maior", prevendo-se que o dia de maior afluência seja o próximo domingo. No santuário continua a ser obrigatório o uso de máscara e o distanciamento entre pessoas, através de circuitos desenhados no chão.

As celebrações de 13 de maio foram canceladas em Fátima no ano passado, devido à pandemia covid-19, e só reabriram em outubro, então com capacidade restrita a 6 mil peregrinos. Em maio deste ano a lotação máxima passou a ser de 7,5 mil pessoas e em julho passou a 15 mil, o que se mantém para agosto.