Reportagem em Porto Santo: a imunidade chega e a vida recomeça

A taxa de vacinação é alta e há apenas um caso ativo na ilha, mas Rogério Correia, o diretor do centro de saúde que acumula também as funções de delegado de saúde, é o homem à frente da equipa que recebe os 111 passageiros desembarcados no aeroporto do Porto Santo, vindos de Lisboa. É ele, já de bata vestida, que orienta as filas dos que trazem teste feito, dos que têm o certificado de vacinação completa e que os encaminha para as enfermeiras ou para as jovens que tratam do registo na plataforma Madeirasafe.

Em meia hora as filas desfazem-se e o sossego regressa à área das chegadas. O delegado de saúde senta-se no café para explicar a estratégia. “No domingo teremos 98% da população adulta com a primeira dose e 70% ficará com a vacinação completa. É uma questão de sobrevivência, não só em termos de saúde, mas sobretudo económica. A população depende dos meses de verão para aguentar o ano inteiro.” Os mais de 20 anos que leva como diretor do centro de saúde deram-lhe a noção exata do que é a vida das 5500 pessoas que moram no Porto Santo.