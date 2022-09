“Não nos resta mais nada, por isso vim para aqui”: em greve de fome há 19 dias, Luís só quer voltar a cultivar amoras na sua quinta

A manobra que o coloca de pé leva um tempo pouco usual. O caminhar também é vagaroso, penoso até. O rosto desalentado já não é o mesmo que mora na fotografia das contas de Twitter ou WhatsApp, a barba já não esconde tanta carne. Afinal, são já 19 dias em greve de fome por um caso administrativo e judicial com muitas vidas e dimensões que se arrasta há vários anos. O que se tornou mais lento por uma causa vai sendo salpicado por risos ou promessas de teimosia. E por humor: “A relva começa a parecer apetitosa”, escreveu nas redes sociais na quinta-feira, quando o Expresso o encontrou no jardim à frente do Palácio de Belém. É aí que vai ficar até haver uma solução para o seu problema.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler