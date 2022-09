Astronauta italiana vai ser a primeira mulher europeia a comandar a Estação Espacial Internacional

A astronauta italiana Samantha Cristoforetti será em 2022 a primeira mulher europeia a comandar a Estação Espacial Internacional (EEI), anunciou esta sexta-feira a Agência Espacial Europeia (ESA). Segundo um comunicado da ESA, trata-se da segunda missão da astronauta na EEI ao serviço da ESA e "a sua experiência levará a tornar-se na primeira mulher europeia a comandar a Estação".

A ESA adianta que o papel atribuído a Samantha Cristoforetti - que seguirá para a EEI em 2022 a bordo de uma nave da SpaceX com os astronautas norte-americanos Kjell Lindgren e Bob Hines - resulta de um "acordo de princípio" estabelecido em 19 de maio pelos cinco parceiros da EEI (as agências espaciais europeia, americana, russa, japonesa e canadiana). A data exata de lançamento da missão ainda está por definir.

Samantha Cristoforetti, de 44 anos, faz parte do corpo ativo de sete astronautas da ESA e é a única mulher, tendo sido selecionada na campanha de recrutamento de 2008-2009. "Espero usar a minha experiência no espaço e na Terra para liderar uma equipa particularmente brilhante em órbita", afirmou a astronauta italiana, citada pela ESA, num comentário à sua nomeação como comandante da Estação Espacial Internacional em 2022.

Antes de Samantha Cristoforetti, a EEI apenas teve como comandantes quatro astronautas europeus, todos homens. O belga Frank De Winne foi o primeiro, em 2009.

A ESA tem em curso uma nova campanha de recrutamento de astronautas, com a qual pretende aumentar o número de mulheres no espaço e ter um efetivo reforçado para futuras missões à Lua ou mesmo a Marte. Estão abertas vagas para quatro a seis astronautas permanentes e para 20 astronautas de reserva, incluindo pela primeira vez um astronauta com alguma deficiência física. O processo para a apresentação de candidaturas termina em 18 de junho e os "eleitos" deverão ser conhecidos em outubro do próximo ano.

A Estação Espacial Internacional é um laboratório científico e a "casa" de astronautas na órbita da Terra, de onde está a uma altitude de cerca de 400 quilómetros. Samantha Cristoforetti foi a primeira pessoa a fazer um café expresso com "vista" para o planeta, na EEI, onde esteve pela primeira vez entre 2014 e 2015 (cerca de seis meses).