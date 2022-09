“O silêncio é o que mais alimenta o bullying”, mas o ruído também: como lidar com um não crime que tem “vários crimes lá dentro”?

“Estes episódios acontecem todos os dias. Não os vemos, ninguém os denuncia, mas acontecem.” Raquel António é investigadora no Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (ISPA) e estuda há anos o fenómeno do bullying em Portugal. Não tem dúvidas: as sete crianças que perseguiram, insultaram e agrediram um rapaz de 12 anos junto a uma escola no Seixal estavam a fazer algo comum - chocante e censurável, sim, mas comum.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler