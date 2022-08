Ecoansiedade: “É um pensamento meio doido, não é? Que o meu filho de quatro anos não vai ter o mesmo mundo que eu tive”

A postura descontraída e a voz baixa e pausada contrastam com o que diz: “Estamos a assistir ao colapso do mundo. O colapso está ao virar da esquina e nós estamos aqui na esplanada. O mais estranho até é isso. É estarmos perante uma coisa com uma capacidade destrutiva tão grande e, mesmo assim, estarmos aqui a tomar café”. Não é que se deva abdicar do prazer e das tréguas, até porque “ninguém vai jogar lesionado”, tendo escolhido não cuidar de si próprio, mas as coisas são como são: “A capacidade deste sistema de nos ocultar coisas é tão grande que conseguimos estar perante o maior perigo que a humanidade já enfrentou e seguir com a nossa vida como se nada se passasse”.

