“Amazing”, “very excited”, “very happy”: os ingleses estão de volta e o Algarve subiu 600%

“Amazing”, “very excited”, “very happy”. Kim, 37 anos, e Olivia, 36, repetem, aos jornalistas, as expressões de alegria. Acabam de chegar ao Aeroporto de Faro, no avião que esta segunda-feira aterrou às 08h59 (seis minutos antes do previsto), vindo de Manchester, Inglaterra. “Viemos no primeiro voo que saiu do Reino Unido. Tem sido muito difícil. Precisávamos de sair”, explica Kim. “Portugal está na ‘lista verde’ de destinos. Os preços em conta. Pagámos 80 libras [92 euros], por cada bilhete, de ida e volta, e 890 euros por 15 dias no hotel de cinco estrelas. Comprámos os bilhetes há dois dias. O voo durou duas horas. Bebemos um Baccardi [rum] no avião. Estamos muito felizes”, afirma ainda a turista, antes de rumar às férias em Albufeira.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler