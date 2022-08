Governo vai dar apoio de €500 a quem queira completar a sua formação

Dos mais de 132 mil adultos que desde 2017 se inscreveram em processos de reconhecimento e certificação de competências, menos de metade (57.500) concluíram-no e viram os seus níveis de qualificação aumentarem por essa via. E é para tentar aumentar também as taxas de conclusão que o Governo vai criar um incentivo financeiro atribuído a quem tenha avançado no processo e esteja na fase final: €548.

O montante está previsto no âmbito do Programa Qualifica, uma espécie de sucessor do Novas Oportunidades — o plano para aumentar a formação e qualificação de adultos criado no Governo de José Sócrates —, e conta com as verbas da ‘bazuca’ europeia. Ao todo, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) apresentado por Portugal prevê €55 milhões a distribuir por 100 mil adultos inscritos em processos de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) até 2025. O apoio, chamado de Acelerador Qualifica, terá um valor “até 1,25 IAS – Indexante dos ­Apoios Sociais, o que em 2021 equivalia a €548 por adulto”, lê-se no documento.