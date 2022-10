E se Sócrates não for julgado por corrupção?

Ao fim de mais de dois anos de intensa análise, uma boa parte dela em regime de exclusividade, o juiz Ivo Rosa vai encerrar no próximo dia 9 de abril a fase de instrução da Operação Marquês com o anúncio do que decidiu sobre o futuro dos 28 arguidos do maior processo de corrupção investigado em Portugal até hoje. Quem irá a julgamento? E que crimes serão julgados?

Muita especulação tem sido gerada nas últimas semanas sobre as conclusões contidas no despacho de milhares de páginas que resultam do escrutínio longo e detalhado que este juiz de instrução fez sobre o trabalho desenvolvido pela equipa de procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) dirigida por Jorge Rosário Teixeira.