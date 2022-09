Países europeus retomam uso da vacina da Astrazeneca depois da avaliação da Agência Europeia de Medicamentos

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) assegurou esta quinta-feira que a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 "é segura e eficaz" — não estando também associada aos casos de coágulos sanguíneos detetados — e isso levou a que países como Espanha, Alemanha, França, Suécia e Itália, entre outros, retomassem o uso desta vacina.

Em Portugal aconteceu o mesmo, tendo o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da "task force" responsável pelo plano de vacinação no país, anunciado que a administração da vacina será retomada a partir de segunda-feira.

Em videoconferência, Emer Cooke, diretora executiva da EMA, garantiu que a administração da vacina da AstraZeneca "não está associada a um aumento do risco de eventos tromboembólicos responsáveis pelos coágulos sanguíneos" nalguns dos vacinados com este fármaco. Também afirmou que os episódios sobre o aparecimento de coágulos sanguíneos que foram relatados nas últimas semanas são "raros", tendo em conta a quantidade de pessoas que já tomaram a vacina (mais de sete milhões na União Europeia e mais de 11 milhões no Reino Unido). "As pessoas podem confiar na vacina", garantiu a responsável, reforçando que os tais casos "não são inesperados", uma vez que "se está a vacinar milhões de pessoas".

Foi deixado, no entanto, um apelo no sentido de se manter a vigilância, uma vez que ainda não foi ainda possível "descartar de forma completa uma ligação entre casos (raros de formação de coágulos) e a vacina". Serão feitos mais estudos e na informação sobre o produto será acrescentada uma nota sobre possíveis riscos, adiantou a diretora executiva.

Alemanha, Espanha e Países Baixos retomam na próxima semana. Na Suécia ainda não foi definida uma data

A Alemanha e a Itália vão retomar a administração da vacina já a partir desta sexta-feira e em Espanha o uso é retomado a partir de quarta-feira da próxima semana. Nos Países Baixos não foi adiantada uma data — embora se saiba que também vai acontecer a partir da próxima semana.

Países como França, Chipre, Letónia e Lituânia fizeram anúncios semelhantes, tendo Jean Castex, primeiro-ministro francês, anunciado aliás que vai receber a vacina esta sexta-feira. "A vacina da AstraZeneca é eficaz, conforme foi assegurado pelo regulador europeu. Os efeitos secundários são raros e o rácio risco/benefício é positivo", afirmou.

A Irlanda vai anunciar esta sexta-feira se retoma ou mantém suspensa a administração da vacina e a Suécia vai fazer o mesmo na próxima semana. "São necessários alguns dias para se poder decidir isso", afirmaram as autoridades de saúde suecas, citadas por meios de comunicação internacionais.