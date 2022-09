Covid-19. Prisões administraram 6.124 vacinas e realizaram 24.400 testes de diagnóstico do vírus

Foram já administradas 6.124 vacinas nos estabelecimentos prisionais em Portugal, de acordo com dados disponibilizados ao Expresso pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Do total de pessoas vacinadas, 2.309 já tomaram a sua dose da vacina.

Os números dizem respeito ao período entre 20 de janeiro e o dia 10 de março. Até ao momento, foram também já realizados 24.400 testes nos estabelecimentos prisionais, seja testes PCR, seja testes rápidos. De acordo com a DGRSP, esses testes foram realizados no contexto de “rastreios, na sequência de casos suspeitos ou casos confirmados, protocolos para profissionais dos estabelecimentos profissionais, protocolos para reclusos entrados e em quarentenas, e no Hospital Prisional de São João de Deus”, em Oeiras.

Tanto nas prisões como nos centros educativos, não há registo, “no momento”, de qualquer surto de covid-19, indica ainda a DGRSP. Este universo abrange “cerca de 20.000” pessoas, entre trabalhadores, reclusos e jovens internados. Há 11 casos ativos, num universo de 11.309 reclusos (1.185 recuperaram da infeção) e 19 casos ativos entre os guardas prisionais e outros funcionários das prisões (neste grupo, o número de pessoas recuperadas é de 539).

De acordo com os mais recentes dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), foram registados em Portugal 15 óbitos e 673 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. O boletim da DGS revela também que estão internados 856 doentes (menos 99 do que na terça-feira), o número mais baixo desde 11 de outubro, dia que que estavam internadas 843 pessoas. Nos cuidados intensivos encontram-se 205 doentes (menos oito em relação a terça-feira), o valor mais baixo desde 22 outubro, dia em que Portugal tinha 200 doentes nestas unidades.