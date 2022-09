São Pedro vai ter nova capela em Gaia, obra de Siza Vieira

Aos 87 anos, Álvaro Siza Vieira vai atravessar o rio para lançar a sua primeira obra em Vila Nova de Gaia. A nova Capela da Afurada, consagrada a São Pedro, padroeiro da pequena e fervorosa paróquia do estuário do Douro, ficará localizada a cerca de 600 metros da degradada Igreja da Afurada, edificada a meio do século passado.

Três décadas após ter projetado a Igreja de Santa Maria, ex-líbris da arquitetura religiosa contemporânea, em Marco de Canaveses, no distrito do Porto, o mais premiado arquiteto português volta a projetar um espaço de culto religioso, “pequeno e à medida” da comunidade piscatória do estuário do Douro. Ao Expresso, Siza Vieira afirma que “a responsabilidade e o desafio” de desenhar um equipamento sacro ou laico “é o mesmo”, no caso de um templo “até é mais simples” de desenhar do que, por exemplo, um teatro.