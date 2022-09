Covid-19 no Brasil. "Vai ter paciente no corredor", avisam os hospitais; "parem de choramingar", diz Bolsonaro

O Brasil enfrenta dias sombrios com o ressurgimento da gravidade da pandemia covid-19, com os hospitais e as unidades de cuidados intensivos a entrarem em sobrelotação, e cerca de duas vítimas mortais por dia, o que, segundo especialistas e funcionários do Ministério da Saúde, podem disparar para 3 mil óbitos diários nas próximas semanas.

"Nós vamos continuar abrindo leitos e vagas dentro dos hospitais. Abriremos em qualquer local desses hospitais: seja nos anfiteatros, seja nos laboratórios e seja nos corredores. 'Ah, paciente no corredor?'

"Vai ter paciente no corredor", avisou esta sexta-feira o o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, advertindo para a situação de sobrelotação dos hospitais devido ao aumento de infeções por covid-19.

"Vamos continuar a abrir leitos e vagas dentro dos hospitais. Abriremos em qualquer local desses hospitais: seja nos anfiteatros, seja nos laboratórios e seja nos corredores. O que nós não queremos é paciente desassistido", salientou o responsável de Saúde de São Paulo, citado pela CNN Brasil

"A cada dois minutos, três pacientes no estado são internados, seja em cuidados intensivos ou enfermaria", explicitou Jean Gorinchteyn.

Bolsonaro chamado de "coveiro do Brasil" e "sociopata incurável"

Perante o deteriorar da situação da pandemia no Brasil - em que o número diário de mortes já ultrapassou o dos Estados Unidos - e com o plano de vacinação previsivelmente a demorar tempo até fazer efeito, o presidente Jaír Bolsonaro voltou a fazer comentários infelizes que desencadearam uma onda de indignação, desta vez no estado de Goiás, onde mais de 9 mil pessoas já morreram devido à infeção.

“Parem de reclamar e e de fazer esta agitação toda. Por quanto tempo vão continuar a choramingar?", questionou Bolsonaro aos apoiantes em Goiás na última quinta-feira.

Devido a estes comentários, Bolsonaro já foi chamado de "coveiro do Brasil" por Ciro Gomes, seu rival de esquerda, que postou no Twitter: “Impeachment e prisão para este vigarista”.

O compositor Zeca Baleiro também fez saber no Twitter que “um presidente que diz 'pare de choramingar' no momento mais crítico, doloroso e comovente que o povo brasileiro tem enfrentado desde o início da pandemia não é apenas um político desastrado, é um homem mau e um idiota. Ele é um sociopata incurável".

Um dos decanos da diplomacia brasileira comparou Bolsonaro ao ditador Idi Amin de Uganda, sob cujo domínio brutal dezenas de milhares de vidas foram perdidas.

"Hoje, aos olhos do mundo, o Bolsonaro ocupa o espaço que pertenceu a Idi Amin”, considerou também o ex-embaixador nos Estados Unidos, Rubens Ricupero, um dos decanos da diplomacia brasileira, comparando Bolsonaro ao ditador do Uganda, responsável pela morte de dezenas de milhares de vidas sob o seu domínio.

O Brasil já teve até ao momento mais de 10,8 milhões de pessoas infetadas com covid-19 e cerca de 263 mil mortes.