Fotógrafo português vence prémio internacional

O fotógrafo português André Boto foi o grande vencedor do concurso fotográfico WPE Awards First Half 2021.

Esta é uma competição de fotografia com sede em Paris, com mais de 7000 membros/fotógrafos dos mais variados pontos do globo, e que pretende premiar as melhores fotografias em 28 categorias diferentes.

André Boto foi o vencedor global da competição. Além do prémio global, o fotógrafo profissional português conseguiu o pódio com quatro imagens em quatro categorias diferentes: primeiro lugar na categoria "Coronavírus", com a presença do modelo Bruno Cabaça; segundo lugar na categoria de "Comida"; segundo lugar na categoria de "Fotomontagem", com a presença do músico Eduardo Ramos; terceiro lugar na categoria "Comercial", com a presença da modelo Mikinha Miki.

Dentro do top 100 mundial, destaque ainda para outros fotógrafos portugueses: Pedro Messias (50.º lugar), Luís Miranda (51.º) e António Coelho (58.º lugar).