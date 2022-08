Médicos pela Verdade: Ordem suspende por seis meses cofundadora do movimento

A Ordem dos Médicos decidiu aplicar uma suspensão por seis meses à médica Maria Margarida de Oliveira, uma das fundadoras do movimento ‘Médicos pela Verdade’. A notícia foi avançada pela TVI e confirmada ao Expresso pela Região do Sul da Ordem dos Médicos, que adiantou ter sido uma decisão tomada com base no “risco para a saúde pública” resultante das posições defendidas pela médica anestesiologista em entrevistas e em comentários nas redes sociais.

Trata-se de uma decisão passível de recurso, mas que, a avançar, determina não apenas a suspensão do exercício da atividade médica durante o período estipulado, mas ainda que a pena disciplinar seja publicitada.

Nas redes sociais, o movimento ‘Médicos pela Verdade’ suspendeu a atividade, estando indisponível a página que somava milhares de seguidores. A mesma onde era criticado o uso da máscara e o confinamento. Maria Margarida de Oliveira chegou a usar o Instagram para explicar como se poderiam manipular os testes PCR para despistagem do novo coronavírus.