Alunos do 10.º ao 12.º anos vão ter aulas pela televisão

Os alunos do ensino secundário vão ter acesso às aulas através da televisão. A partir desta segunda-feira, às 9h00, todos os alunos do 10.º ao 12.º anos vão poder acompanhar as aulas a partir daquele meio, de acordo com uma decisão revelada esta domingo pelo Governo.

Esta é a forma que o Ministério da Educação encontrou para, no atual contexto, serem ultrapassadas as limitações que a pandemia impõe ao funcionamento das escolas. A difusão de conteúdos visa assegurar a continuidade do ano letivo de 2020/2021, de uma forma justa, equitativa e o mais normalizada possível, justifica o Executivo.

As aulas serão prestadas através do serviço de Televisão Digital Terrestre, na posição 8 em Portugal continental e 9 nas regiões autónomas dos Acores e Madeira. No serviço de televisão por cabo, o canal será o 444.

Além das emissões televisivas diárias, os conteúdos estão disponíveis em permanência na RTP Play, na Internet e através da app #estudoemcasa e ainda nas plataformas de videoclube nas diferentes operadoras cabo.

O regresso do ensino à distância, tal como aconteceu em março do ano passado após o aparecimento dos primeiros casos de covid-19 em Portugal, durará pelo menos os próximos 15 dias, de acordo com o decreto do Governo que regulamenta o Estado de Emergência. A situação é depois reavaliada consoante a situação epidemiológica do país.

Apesar da evolução favorável, tudo indica que não será possível reabrir as escolas, pelo menos para todos os anos de escolaridade, no período do Carnaval (o atual estado de emergência termina a 14 de fevereiro), que será de atividade letiva e não de pausa como habitual, já que nas duas últimas semanas as aulas estiveram suspensas.

O regresso de mais de um milhão de alunos, do pré-escolar ao secundário, às salas de aula pode ainda acontecer de forma faseada. Mas se for essa a decisão do Governo, desta vez serão os mais novos a voltar mais depressa e não os estudantes do secundário.

O acordo com as operadoras de televisão para passarem estes conteúdos pode indiciar, precisamente, que este mês será integralmente de ensino à distância para os estudantes do 10º, 11º e 12º anos. E é igualmente importante perante a insuficiência de computadores que possa haver em casa.

O Ministério da Educação entregou 100 mil equipamentos aos alunos do secundário mais carenciados (beneficiários da ação social escolar), mas numa família com vários irmãos e pais em teletrabalho a gestão pode não ser a mais fácil.