Morte de Ihor Homeniuk. “Qualquer crime hediondo deve ser punido com pena máxima”

José Gaspar Schwalbach, o advogado da família do ucraniano Ihor Homeniuk, acredita que vai ser feita justiça no julgamento do homicídio do ucraniano, mas tem dúvidas sobre como está a decorrer a reforma no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O Ministério da Administração Interna (MAI) agiu demasiado tarde no processo da morte de Ihor Homeniuk?.

Sim, o MAI e o Governo agiram tardiamente neste caso. Mas a Assembleia da República pura e simplesmente não reagiu. Falta os deputados alterarem a Lei nº 23/2007, que regula a situação dos estrangeiros em Portugal e que permite que haja esta margem de amplitude a quem faz o controlo fronteiriço. Enquanto a lei não for alterada, situações destas, como a do Ihor Homeniuk, podem voltar a acontecer.

