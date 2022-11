Morte de Ihor Homeniuk. Inspetores do SEF colocam seguranças sob suspeita

Os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusados de matarem o cidadão ucraniano Ihor Homeniuk na Sala dos Médicos do Mundo, no Centro de Instalação Temporária (CIT) do aeroporto de Lisboa, dizem-se inocentes e apontam o dedo aos seguranças da Prestibel que vigiavam a sala onde se encontrava retido o imigrante. Também o relatório da autópsia da vítima que indicou que se tratava de um homicídio é arrasado pelas defesas dos dois arguidos. Serão esses alguns dos principais trunfos que irão apresentar na próxima terça-feira, dia 2, no Juízo Central Criminal, no Campus da Justiça, em Lisboa, perante o juiz Rui Coelho.

