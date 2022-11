António Costa apanhado em quatro escutas. Uma é considerada suspeita

No dia 28 de dezembro de 2020, pouco antes da uma da tarde, António Costa telefonou ao colega do Governo, João Pedro Matos Fernandes, para falar sobre o negócio do lítio e do hidrogénio verde, que pode atrair para Portugal fundos europeus e investimentos de milhares de milhões de euros.

O primeiro-ministro e o responsável pela pasta do Ambiente falaram sobre as negociações que estão a decorrer para definir a futura localização, conversações sobre uma refinaria de lítio, os eventuais interessados no negócio e a possibilidade de fazer uma parceria com Espanha. Nenhum dos intervenientes sabia, mas Matos Fernandes estava sob escuta por iniciativa do procurador do Ministério Público que está a investigar o caso e que, de acordo com uma fonte judicial, considerou que esta conversa teria interesse para o processo em curso, que não tem arguidos mas que já teve sob escuta o secretário de Estado da Energia, João Galamba, e apanhou acidentalmente Pedro Siza Vieira, ministro da Economia.