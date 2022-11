Inspetor acusado da morte de Ihor Homenyuk defende que seguranças e outros inspetores deviam ser arguidos

Luís Silva, um dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusados do homicídio qualificado de Ihor Homenyuk, referiu que deveriam ter sido também constituídos arguidos dois seguranças da empresa privada Prestibel e outros dois inspetores do SEF, pelos crimes de omissão de auxílio e sequestro. De acordo com a contestação à acusação do Ministério Público, consultada pelo "Público", Luís Silva nega ter agredido o cidadão ucraniano no centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa.

Segundo o documento da contestação, a advogada do arguido, Maria Manuel Candal, defende que os seguranças privados foram vistos a entrar e a sair da sala onde estava Ihor Homenyuk "por diversas vezes, transportando rolos de fita adesiva, ali permanecendo por longos períodos de tempo".

A autópsia feita a Ihor Homenyuk, que deu o alerta para a possibilidade de crime de homicídio, é também colocada em causa pelo arguido Luís Silva, já que este defende que o cidadão que morreu no dia 12 de março sofria de doenças crónicas, como alcoolismo e hipertensão. A defesa do inspetor do SEF adianta que a morte do ucraniano foi provocada por problemas de saúde, falta de assistência médica e negligência no auxilio, apontando os seguranças e outros inspetores como responsáveis.

Ainda sobre a autópsia, a defesa vai alegar que o médico Carlos Durão - que realiza autópsias no Instituto de Medicina Legal desde 2002 - não é especialista em medicina legal. E questiona, escreve o "Público", a razão pela qual não foram tiradas, no momento da autópsia, "fotografias de alguns achados - ou da ausência dos mesmos".