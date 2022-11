Aquecer a casa na vaga de frio: são 36 cêntimos por hora

Neste arranque do ano, as vendas de botijas de gás seguem de vento em popa. Na rede nacional da BP a comercialização de garrafas aumentou 50% nos primeiros dez dias do ano em comparação com o mesmo período do ano passado, revelou ao Expresso o presidente da BP Portugal, Pedro Oliveira. Mas nem todas as famílias optam por aquecer as suas casas com gás. Para muitos a solução para vencer o frio é ligar à tomada de eletricidade o aquecedor a óleo ou o termoventilador. Uma opção que tem o seu custo: 36 cêntimos por hora a mais na fatura da luz.

A conta é fácil de fazer. Um aquecedor a óleo com 2000 watts de potência consumirá 2 kilowatts hora (kWh) por cada hora ligado. É multiplicar pelo que o seu fornecedor lhe cobra pela energia. Consideremos os 14,66 cêntimos por kWh da tarifa regulada, mais IVA, e chegamos a um encargo com um só aquecedor de 36 cêntimos por hora. Agora consideremos que ele está ligado seis horas por dia. São €2,16 diariamente a mais na fatura. Quase €65 a mais no espaço de um mês.