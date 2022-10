Procura por botijas de gás disparou nos últimos dias devido ao frio

Além do aumento do consumo de eletricidade, as baixas temperaturas registadas nos últimos dias fizeram disparar a venda de botijas de gás. E, segundo o "Jornal de Notícias", o gás engarrafado esgotou este fim de semana em alguns dos postos de venda. Do lado dos produtores e distribuidores há, no entanto, a garantia de que não existe falta de gás a nível nacional, "apesar do pico anormal de procura", adiantou a Galp.

Em relação ao gás engarrafado, o Governo deverá esta quarta-feira fixar os preços nesta área, assim como deverá ser apresentado um apoio extraordinário para ajudar as famílias em relação ao pagamento das contas da eletricidade.

Ao "Jornal de Notícias", a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis explicou que poderão ter existido situações "pontuais" no passado fim de semana, devido a "uma maior procura das garrafas de gás". Já a Repsol garantiu que "a procura está em linha com o que aconteceu em anos anteriores", acrescentando que apenas "em situações muito pontuais poderão existir alguns constrangimentos em pontos de venda específicos, sobretudo motivados pelas limitações legais".