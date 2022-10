Episódios de urgência superam números de março

O número de episódios de urgência atingiu esta segunda-feira o valor mais elevado registado desde o início da pandemia. Segundo os dados do portal do Sistema Nacional de Saúde citados pelo "Jornal de Notícias", foram atendidos esta segunda-feira 34.204 episódios de urgência, sendo necessário recuar até 2 de março, dia em que foi confirmado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, para encontrar um número superior (35.552).

"Os recursos humanos que existem estão em esforço em todas as unidades hospitalares. A carência de recursos humanos é uma realidade evidente", referiu esta terça-feira Carlos Santos, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, acrescentando que o elevado número de episódios de urgência dos últimos dias "levou a que a capacidade de internamento esgotasse".

Em Lisboa, o cenário é semelhante. Fonte do Hospital de Santa Maria revelou ao "Jornal de Notícias" que foram registados 462 episódios de urgência esta segunda-feira, tendo este sido um dos dias mais complicados desde março.

Também na capital, pelo menos um dos hospitais pediu ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para não enviar mais doentes. A situação, garantiu o INEM, já está normalizada e esta terça-feira todos os hospitais de Lisboa estavam a receber doentes.