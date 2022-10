Carta com dados falsos sobre procurador europeu foi enviada ao chefe de gabinete da ministra da Justiça

Miguel Romão, o ex-diretor da Direção Geral de Política de Justiça que se demitiu na sequência do caso do procurador europeu, enviou um mail para o gabinte da ministra da Justiça com a carta com dados falsos sobre o procurador José Guerra que foi enviada para o Conselho da União Europeia com os argumentos do Governo português para justificar a sua escolha em detrimento de Ana Carla Almeida, escolhida pelos peritos europeus.

