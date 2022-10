Amazon reforça compra de direitos de transmissão da Champions League. Primeiro a Alemanha, agora Itália

A Amazon Prime Video já se tinha feito à estrada das transmissões desportivas em direto há uns bons tempos: ténis, beisebol, críquete, até mesmo futebol, com um pacote de vinte jogos da Premier League, o campeonato britânico. Há cerca de um ano, fez estrondo maior ao comprar à UEFA os direitos de transmissão de 16 jogos da Champions League (época 2021-22) para exibição na Alemanha. Agora vai passar a transmitir também os principais jogos da Champions League em Itália.

A plataforma propriedade de Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, garantiu os direitos exclusivos para o triénio 2021-24, tendo pago entre 80 e 90 milhões de euros por temporada para assegurar a transmissão de 16 jogos por época (as partidas a disputar às quartas-feiras), de acordo com a agência noticiosa italiana, ANSA. O contrato prevê igualmente os direitos de transmissão em Itália da Supertaça Europeia, que opõe as equipas vencedoras da Champions League e da Europa League, a cada época.

A Mediaset, um dos principais operadores televisivos do país, fechou igualmente um pacote de 16 jogos (jogos a realizar às terças). Nunca, até agora, qualquer serviço de streaming chegou tão longe no território das transmissões desportivas de primeira água, potencialmente mobilizadoras de milhões de espectadores, como é o caso da Champions, e cujos direitos são negociados há décadas especialmente com os operadores televisivos que maiores audiências agregam, nomeadamente os canais abertos ou canais desportivos por cabo. E neste caso, a Amazon fechou novo contrato num país de profundas paixões pelo futebol e numa época em que três equipas nacionais se apuraram para disputar os oitavos-de-final no mês que vem: Juventus, Lazio e Atalanta.

Um porta-voz da Amazon sublinhou, aliás, numa declaração pública a propósito da concretização do contrato, que “os adeptos do futebol italiano estão entre os mais apaixonados da Europa" e que a plataforma vai "trabalhar muito para proporcionar uma fantástica experiência de futebol que os aproxime da ação ”.

Aposta no desporto

A Amazon Prime tem vindo a apostar e a investir consistentemente na aquisição de direitos de transmissão de eventos e competições desportivas por forma a atrair e reforçar a carteira de subscritores. E fá-lo território a território, procurando corresponder aos gostos mais abrangentes das audiências, através da transmissão em direto das competições nas modalidades mais populares em cada latitude em que opera.

Ainda há um par de meses, anunciou a transmissão do campeonato neozelandês de críquete na Índia, um dos maiores mercados globais aberto ao streaming em que a Amazon concorre diretamente com a Netflix e com a Disney, que através da plataforma Star domina o mercado das transmissões de críquete.

Na carteira global de direitos, a Amazon conta ainda com a exclusividade dos relatos (direitos áudio) dos jogos da Bundesliga (campeonato alemão) desde 2017, com os direitos de transmissão, em direto e on-demand, no Reino Unido e na Irlanda de mais de duas mil partidas de ténis por ano organizadas pela Women’s Tennis Association e nos Estados Unidos exibe jogos da American National Football League (NFL) e do Open de Ténis norte-americano, etc..