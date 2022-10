IPO do Porto garante que não houve "efeito indesejável" no caso da funcionária que morreu depois de ser vacinada

No primeiro dia de 2021, uma auxiliar do IPO do Porto morreu inesperadamente de causas não reveladas. A mulher tinha sido vacinada contra a Co vid-19 dois dias antes e não haverá qualquer relação entre os dois factos: "A funcionária recebeu a vacina no dia 30 de dezembro, não tendo sido notificado qualquer efeito indesejável nem no momento da vacinação nem nos dias subsequentes", diz o IPO numa resposta por escrito enviada ao Expresso.

A idade da vítima, que morreu fora das instalações do IPO, não é revelada pela instituição. "O esclarecimento da causa de morte seguirá os procedimentos habituais nestas circunstâncias”, diz o IPO numa referência à autópsia que deverá decorrer nesta segunda-feira.