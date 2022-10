"Barbárie" ou "brincadeira"? As fotos polémicas de duas crianças com a cara pintada de sangue na Torre Bela

Duas crianças sorridentes fazem pose para a fotografia do telemóvel. Rodeadas de adultos também sorridentes, mostram o rosto pintado de vermelho, aparentemente de sangue de alguns dos veados mortos que rodeiam o pequeno grupo e que se encontram espalhados pelo chão na Quinta da Torre Bela, na Azambuja. As fotografias, que o Expresso não publica por salvaguarda da privacidade dos menores, terão sido tiradas no último fim de semana durante a "matança" na polémica caçada realizada naquela que é uma das maiores quintas muradas da Europa e na qual morreram mais de 500 animais.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler