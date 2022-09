Ainda há 23 países com as escolas fechadas, exacerbando desigualdades. "É preciso que as crianças voltem urgentemente à escola"

No final de novembro, em todo o mundo, ainda havia 23 países com as escolas fechadas e cerca de 220 milhões de alunos continuam a ser afetados por essa decisão. África e América do Sul são as regiões mais afetadas, como alerta uma equipa de investigadores num estudo ainda em pré-publicação, onde criticam o processo "caótico" da reabertura das escolas a nível global e o impacto "desproporcionado" que está a ter nas crianças e jovens. "É preciso um esforço global e coordenado para que, urgentemente, as crianças voltem à escola", defendem.

