Cemitérios abertos, mesmo nos concelhos mais críticos

Em Felgueiras, um dos 3 concelhos do distrito do Porto em semiconfinamento por causa do crescimento vertiginoso dos infetados pela covid-19, os cemitérios vão estar abertos para o culto dos mortos no fim de semana dos finados. O acesso é feito com restrições, decididas pelas próprias juntas de freguesia que, aliás, ainda aguardam regras específicas da DGS sobre o modo de proceder nesta situação. Ali ao lado, em Lousada e em Paços de Ferreira - os outros concelhos em alerta vermelho de pandemia - também a mesma decisão foi tomada.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler