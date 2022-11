Elvira Fortunato ganha Prémio Estreito de Magalhães do Governo do Chile

O Chile decidiu galardoar a cientista Elvira Fortunato com o Prémio "Estrecho de Magallanes", criado no âmbito das comemorações dos 500 anos da primeira circum-navegação da Terra pelo navegador português Fernão de Magalhães, ao serviço dos rei Carlos V de Castela.

O prémio "pretende distinguir diversas personalidades que conseguiram encontrar soluções para problemas de caráter global graças ao seu espírito explorador, inovador e perseverante", afirma Pedro Pablo Díaz, embaixador do Chile em Lisboa, que irá entregar o galardão na próxima semana nas instalações da embaixada em Lisboa.

Um comunicado da embaixada salienta que foi devido a esse "espírito de perseverança" que o Governo chileno resolveu distinguir a cientista portuguesa, "cujas investigações pioneiras na área da eletrónica transparente, e o seu projeto Invisible recentemente galardoado com o prémio europeu Impacto Horizonte 2020, têm tido importantes repercussões sociais e económicas na atualidade".

O comunicado acrescenta que a viagem de Fernão de Magalhães "demonstra a ideia de que o impossível pode ser transgredido e de que o local pode transformar-se em global, tal como conseguiram as investigações de Elvira Fortunato". A cientista, que é também pioneira mundial na eletrónica de papel e já ganhou dezenas de prémios nacionais e internacionais, é um dos sete membros do Grupo de Alto Nível de Aconselhamento Científico da Comissão Europeia e vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, onde dirige o Centro de Investigação de Materiais (CENIMAT) e o Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação e Nanofabricação (i3N).

Além disso, já ganhou duas Bolsas Avançadas do Conselho Europeu de Investigação no valor total de quase seis milhões de euros. Estas bolsas distinguem projetos de investigação de excelência, na fronteira do conhecimento, que são desenvolvidos na Europa.