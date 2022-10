Sondagem Expresso-SIC: Portugueses confiam menos nas autoridades na resposta à Covid-19

Depois dos meses de verão com os números a baixarem de forma sustentada, os portugueses voltaram de férias e os infetados por covid-19 não têm parado de aumentar. Na primeira semana de setembro, o número de novos casos variou entre as duas e as quatro centenas por dia. Já entre os dias 14 e 23, altura em que o trabalho de campo desta sondagem foi realizado, os valores de novas infeções diárias oscilaram entre as quatro e as oito centenas. Nesta primeira semana de outubro, depois de vários dias com mais de 900 infetados, registaram-se, na última quinta-feira, 1278 novos casos, o segundo valor mais alto desde o início da pandemia em Portugal.

Com a chegada do outono e o arrefecimento do tempo, e ainda sem horizonte à vista para o aparecimento de uma cura, é provável que o problema vá agudizar-se nos próximos meses. Perante isto, a resposta dos inquiridos na sondagem do ICS/ISCTE para o Expresso e a SIC é preocupante. A confiança dos portugueses relativamente à atuação do Presidente da República, do primeiro-ministro e da Direção-Geral da Saúde (DGS) tem vindo a diminuir de forma acentuada. Sobretudo no caso de António Costa e Graça Freitas.