Ministério da Saúde promove webinar para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental

Sábado, 10 de outubro, é Dia Mundial da Saúde Mental, e para assinalar a data o Ministério da Saúde decidiu promover um webinar sobre o tema “Saúde mental para Todos. Maior Investimento, Mais Acesso”.

O evento está agendado para sexta-feira, com início às 15h30, e nele vão participar a ministra da Saúde, Marta Temido, que fará a sessão de abertura, e Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, que irá participar na sessão de encerramento.

A sessão dividir-se-á em três painéis - "Desafios da saúde mental em Portugal", "Sinergias em saúde mental" e "Saúde Mental - Resposta do SNS à Covid-19” - que contarão com a participação, entre outros especialistas na área da saúde mental, de Miguel Xavier, diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, e António Leuschner, presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental.

Maior investimento e mais acesso aos cuidados de saúde mental: o lema da OMS

Garantir um maior investimento e mais acesso aos cuidados de saúde mental foi precisamente o lema escolhido pela Organização Mundial da Saúde para assinalar a data este ano. “Um bom lema”, segundo Miguel Xavier, “uma vez que neste momento não há grandes dúvidas de qual a via a seguir para a reforma dos cuidados de saúde mental”, comenta ao Expresso.

“As estratégias estão definidas, os planos estão feitos, tanto a nível nacional como regional. O que falta agora é um plano de investimento”, sublinha. Dizendo-se “otimista” em relação ao plano de recuperação europeu, refere que “o importante é que os fundos que Portugal irá receber sejam investidos também na saúde mental”. “A OMS diz que o investimento em saúde mental deve ser proporcional ao impacto que ela tem na vida das sociedades, o que me parece perfeitamente razoável. A carga da doença mental é de entre 10% a 15%, e são esses valores que gostaríamos de ver refletidos no orçamento da saúde”, diz ainda Miguel Xavier, segundo o qual, em Portugal, “apenas 5% desse orçamento são destinados, atualmente, à saúde mental”.

Durante a sua participação, o diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental irá, conforme adianta, falar dos “desafios da saúde mental” no nosso país e fazer um ponto de situação das políticas adotadas até ao momento, bem como “antecipar os próximos desafios” que se colocam, “num futuro próximo”, nesta área. A sessão que contará com a sua presença, bem como todas as outras, poderá ser acompanhada, em direto, no Portal SNS.

O Dia Mundial da Saúde Mental foi criado pela Federação Mundial para a Saúde Mental, e tem como objetivo, conforme se lê nesse mesmo portal, “centrar a atenção pública na Saúde Mental global, como uma causa comum a todos os povos, para além de limites nacionais, culturais, políticos ou socioeconómicos”.