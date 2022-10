Duas firmas de advogados fizeram contratos com o Estado no valor de 18 milhões

Nos últimos cinco anos, as entidades públicas contrataram mais de 30 milhões de euros só às dez maiores sociedades de advogados do país, concluiu o “Público” com base no portal dos contratos públicos. De ano para ano, a tendência tem sido crescente.

Duas das firmas fecharam, em conjunto, contratos com o Estado no valor de mais de 18 milhões de euros: a Vieira de Almeida, a segunda maior sociedade do país a nível do número dos advogados, de acordo com um ranking da Iberian Lawyer, é a que contabiliza o valor mais elevado: mais de 11,5 milhões de euros. Segue-se a Cuatrecasas, uma sociedade ibérica com presença em mais 12 países, que assinou prestações de serviços com entidades públicas no valor de 7,6 milhões de euros. Três quartos dos 18 milhões de euros foram recebidos devido a serviços prestados ao Banco de Portugal. O regulador bancário é, aliás, a única entidade pública que faz contratos para prestação de serviços jurídicos com valores superiores a 1 milhão de euros.

Em termos de número de contratos com entidades públicas, quem aparece em primeiro lugar é a Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, que soma cerca de 90 contratos entre 2015-2019, o mais alto dos quais no valor de perto de 235 mil euros. Do top 10 das sociedades, apenas a Miranda apresenta um contrato mais elevado (252 mil euros), com excepção dos ajustes directos do Banco de Portugal.